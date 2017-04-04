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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Фулхэм
Дерби Каунти - Фулхэм: обзор матча 04 апреля 2017
Дерби Каунти
04.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
4 : 2
Завершен
Фулхэм
8'
Д. Наджент
42'
Д. Наджент
59'
Д. Наджент
67'
Д. Расселл
35'
Ф. Айите
78'
Ф. Айите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Расселл
90'
+4
90'
Желтая карточка
С. Алуко
87'
Желтая карточка
К. МакДональд
83'
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
С. Йохансен
83'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
С. Мэлони
Замена
У. Хьюз
️️️️
К. Брайсон
82'
78'
ГОЛ! 4:2!
Ф. Айите
Пас отдал
С. Алуко
74'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Л. Пиазон
Замена
И. Анья
️️️️
Д. Наджент
70'
ГОЛ! 4:1!
Д. Расселл
Пас отдал
К. Брайсон
67'
ГОЛ! 3:1!
Д. Наджент
59'
45'
+2
Желтая карточка
Л. Пиазон
Замена
Д. Баттерфилд
️️️️
М. Выдра
45'
ГОЛ! 2:1!
Д. Наджент
Пас отдал
А. Пирс
42'
Пенальти не реализован!
Д. Наджент
41'
35'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Айите
ГОЛ! 1:0!
Д. Наджент
Пас отдал
М. Ольссон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
10
Томас Инс
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Том Кэрни
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Танос Пецос
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
3-5-2
33
Карсон
22
Бэйрд
15
Пирс
36
Кио
77
Расселл
4
Джонсон
7
Брайсон
29
Ольссон
10
Инс
11
Выдра
35
Наджент
4-4-2
27
Баттон
2
Фредерикс
26
Калас
2
Мэлони
3
Рим
29
МакДональд
11
Айите
14
Алуко
10
Йохансен
12
Пиазон
10
Кэрни
11
Выдра
19
Баттерфилд
19
Баттерфилд
11
Выдра
7
Брайсон
19
Хьюз
19
Хьюз
7
Брайсон
35
Наджент
21
Анья
21
Анья
35
Наджент
2
Мэлони
30
Сессеньон
30
Сессеньон
2
Мэлони
12
Пиазон
92
Кебану
92
Кебану
12
Пиазон
10
Йохансен
90
Сирьяк
90
Сирьяк
10
Йохансен
Остались в запасе
Дерби Каунти
Фулхэм
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Статистика матча Дерби Каунти - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Прайд Парк
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