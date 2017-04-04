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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бристоль Сити
Престон - Бристоль Сити: обзор матча 04 апреля 2017
Престон
04.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
5 : 0
Завершен
Бристоль Сити
25'
Т. Баркуйзен
47'
Э. МакГиди (П)
54'
Т. Кларк
64'
К. Робинсон
68'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бристоль Сити
Желтая карточка
П. Хантингтон
90'
+2
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Т. Баркуйзен
78'
73'
Желтая карточка
Л. Томлин
72'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Й. Хегелер
Замена
Д. Хорган
️️️️
Э. МакГиди
71'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Б. Пирсон
71'
ГОЛ! 5:0!
К. Робинсон
68'
ГОЛ! 4:0!
К. Робинсон
Пас отдал
Т. Баркуйзен
64'
57'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
К. О'Доуда
57'
Замена
Х. Магнуссон
️️️️
М. Пак
ГОЛ! 3:0!
Т. Кларк
Пас отдал
П. Галлахер
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. МакГиди
47'
34'
Желтая карточка
М. Пак
ГОЛ! 1:0!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
К. Робинсон
25'
Желтая карточка
К. Максвелл
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
17
Ли Томлин
АП
13
Йенс Хегелер
ПП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
4-3-1-2
12
Максвелл
5
Кларк
15
Баптисте
23
Хантингтон
8
Каннингэм
12
Галлахер
4
Пирсон
29
Баркуйзен
46
МакГиди
9
Хагилл
47
Робинсон
3-4-1-2
34
Филдинг
3
Райт
44
Флинт
23
Брайан
13
Хегелер
47
О'Доуда
8
Смит
7
Пак
17
Томлин
18
Абрахам
11
Коттерилл
46
МакГиди
7
Хорган
7
Хорган
46
МакГиди
4
Пирсон
14
Джонсон
14
Джонсон
4
Пирсон
29
Баркуйзен
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
29
Баркуйзен
7
Пак
32
Магнуссон
32
Магнуссон
7
Пак
13
Хегелер
8
Браунхилл
8
Браунхилл
13
Хегелер
47
О'Доуда
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
47
О'Доуда
Остались в запасе
Престон
Бристоль Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
13
Фабиан Гифер
ВР
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Престон - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Дипдэйл
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