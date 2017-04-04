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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест: обзор матча 04 апреля 2017
Вулверхэмптон
04.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
62'
Н. Дико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
90'
+3
Вторая желтая
Д. Фокс
79'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Б. Бреретон
Замена
️️️️
Н. Дико
77'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Б. Маршалл
77'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
76'
Желтая карточка
Д. Батт
69'
65'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Б. Ассомбалонга
65'
Замена
М. Карайол
️️️️
Б. Осборн
ГОЛ! 1:0!
Н. Дико
Пас отдал
А. Вайманн
62'
56'
Желтая карточка
Д. Фокс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
8
Иван Кавалейру
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Дэвид Воган
ОП
8
Крис Коэн
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Марк Уорбертон
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-3-1-2
22
Лонерган
30
Хаус
2
Доэрти
15
Коди
23
Батт
8
Эванс
10
Маршалл
16
Эдвардс
8
Иван Кавалейру
18
Вайманн
12
Дико
4-1-2-1-2
13
Смит
2
Траоре
5
Миллс
13
Фокс
28
Мансьенн
8
Воган
8
Коэн
23
Осборн
22
Бреретон
20
Клоу
27
Ассомбалонга
10
Маршалл
29
Сайсс
29
Сайсс
10
Маршалл
23
Осборн
29
Карайол
29
Карайол
23
Осборн
27
Ассомбалонга
16
Уорд
16
Уорд
27
Ассомбалонга
22
Бреретон
27
Веллиос
27
Веллиос
22
Бреретон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
1
Гарри Бургойн
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Марк Уорбертон
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Марк Уорбертон
Статистика матча Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Мулинекс
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