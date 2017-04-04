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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Сток Сити
Бернли - Сток Сити: обзор матча 04 апреля 2017
Бернли
04.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
58'
Д. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Сток Сити
Желтая карточка
Д. Бойд
90'
88'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
85'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Д. Аллен
Замена
Д. Тарковски
️️️️
С. Воукс
85'
Замена
Э. Барнс
️️️️
А. Грэй
78'
76'
Желтая карточка
Ч. Адам
71'
Замена
П. Крауч
️️️️
С. Бераино
ГОЛ! 1:0!
Д. Бойд
Пас отдал
Д. Хендрик
58'
Замена
Р. Брэди
️️️️
С. Дефур
57'
Желтая карточка
Д. Бартон
30'
Желтая карточка
С. Уорд
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-5-2
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
29
Хендрик
16
Дефур
3
Уорд
8
Бартон
21
Бойд
45
Грэй
19
Воукс
3-2-3-2
13
Грант
5
Муниеса
17
Шоукросс
5
Кэмерон
33
Питерс
4
Мартинс-Инди
92
Диуф
16
Адам
7
Аллен
38
Бераино
7
Арнаутович
19
Воукс
6
Тарковски
6
Тарковски
19
Воукс
16
Дефур
11
Брэди
11
Брэди
16
Дефур
45
Грэй
35
Барнс
35
Барнс
45
Грэй
7
Аллен
17
Афеллай
17
Афеллай
7
Аллен
38
Бераино
15
Крауч
15
Крауч
38
Бераино
Остались в запасе
Бернли
Сток Сити
7
Даниэл Агьей
РФ
1
Ник Поуп
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
24
Шей Гивен
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
7
Даниэл Агьей
РФ
1
Ник Поуп
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Бернли - Сток Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Тюрф Мур
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