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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 04 апреля 2017
Атлетик
04.04.2017, вторник, 20:30
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
17'
А. Адурис (П)
37'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эспаньол
90'
+1
Желтая карточка
Х. Фуэго
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
81'
75'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Васкес
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Р. Гарсия
73'
Замена
И. Уильямс
️️️️
И. Муньяин
62'
45'
Замена
Э. Перес
️️️️
О. Мелендо
45'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
М. Рока
37'
Желтая карточка
Д. Лопес
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Эчебаррия
37'
Желтая карточка
Е. Альварес
27'
18'
Желтая карточка
В. Альварес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Адурис
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
АП
8
Андер Итурраспе
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-3-2-1
13
Кепа
4
Саборит
14
Ляпорт
5
Альварес
18
де Маркос
14
Сусаета
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
14
Гарсия
10
Муньяин
20
Адурис
2-3-2-2-1
13
Лопес
13
Рейес
27
Альварес
21
Рока
5
Лопес
18
Диоп
18
Фуэго
4
Санчес
21
Мелендо
10
Пьятти
9
Васкес
14
Гарсия
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
14
Гарсия
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
10
Муньяин
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Муньяин
9
Васкес
24
Мартин
24
Мартин
9
Васкес
21
Рока
14
Хурадо
14
Хурадо
21
Рока
21
Мелендо
30
Перес
30
Перес
21
Мелендо
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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