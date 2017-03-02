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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетико
Депортиво - Атлетико: обзор матча 02 марта 2017
Депортиво
02.03.2017, четверг, 22:45
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
13'
Ф. Андоне
68'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетико
Замена
Лауре
️️️️
Луизиньо
82'
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
Э. Чолак
76'
74'
Желтая карточка
Д. Годин
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
65'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Гамейро
57'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Корреа
57'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Коке
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Г. Какута
54'
Желтая карточка
Луизиньо
45'
Желтая карточка
Ф. Андоне
14'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андоне
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Педро Москера
ЛП
24
Хуанфран
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Эмре Чолак
АП
5
Селсо Боргес
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ПП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-4-2-1
1
Люкс
16
Луизиньо
26
Сидней
14
Аррибас
5
Москера
24
Хуанфран
76
Файр
5
Боргес
8
Чолак
5
Какута
7
Андоне
4-3-1-2
13
Облак
24
Врсалько
20
Хименес
2
Годин
16
Луис
18
Парти
6
Коке
14
Габи
10
Корреа
9
Гамейро
7
Гризманн
5
Какута
3
Наварро
3
Наварро
5
Какута
16
Луизиньо
15
Лауре
15
Лауре
16
Луизиньо
8
Чолак
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
8
Чолак
6
Коке
10
Гайтан
10
Гайтан
6
Коке
10
Корреа
10
Карраско
10
Карраско
10
Корреа
9
Гамейро
9
Торрес
9
Торрес
9
Гамейро
Остались в запасе
Депортиво
Атлетико
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Бруно Гама
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Бруно Гама
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Депортиво - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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