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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Барнсли
Уиган Атлетик - Барнсли: обзор матча 13 апреля 2017
Уиган Атлетик
13.04.2017, четверг, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
3 : 2
Завершен
Барнсли
71'
Н. Пауэлл
72'
Н. Пауэлл
82'
Н. Пауэлл (П)
42'
А. Армстронг
59'
Р. Кент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Барнсли
Желтая карточка
Д. Хансон
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Н. Пауэлл
82'
80'
Замена
Д. Сковен
️️️️
А. Армстронг
Желтая карточка
Д. Берн
78'
78'
Желтая карточка
А. МакДональд
76'
Желтая карточка
Г. Джонс
ГОЛ! 2:2!
Н. Пауэлл
72'
ГОЛ! 1:2!
Н. Пауэлл
71'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Г. Обертан
66'
59'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кент
Пас отдал
Т. Брэдшоу
Замена
Д. Бирн
️️️️
К. Коннолли
54'
53'
Желтая карточка
С. Джанко
49'
Желтая карточка
М. Уоткинс
Желтая карточка
Ш. МакДональд
45'
+1
Замена
Р. Колклоу
️️️️
С. Морси
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Якоб Хаугор
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Сэм Морси
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
32
Габриэль Обертан
ПП
6
Джейми Хансон
ПП
Главный тренер
Уоррен Джойс
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
2
Гетин Джонс
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
23
Марли Уоткинс
ПП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
4-1-4-1
1
Хаугор
3
Уорнок
33
Берн
23
Бакстон
6
Коннолли
16
МакДональд
8
Пауэр
32
Обертан
8
Морси
6
Хансон
24
Якобс
4-3-1-2
17
Дэвис
17
Джанко
4
Робертс
5
МакДональд
2
Джонс
23
Уоткинс
37
Джеймс
20
Монкур
77
Кент
10
Армстронг
9
Брэдшоу
32
Обертан
25
Пауэлл
25
Пауэлл
32
Обертан
8
Морси
27
Колклоу
27
Колклоу
8
Морси
6
Коннолли
29
Бирн
29
Бирн
6
Коннолли
10
Армстронг
4
Сковен
4
Сковен
10
Армстронг
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Барнсли
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
13
Мэттью Гилкс
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
13
Мэттью Гилкс
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Уиган Атлетик - Барнсли
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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