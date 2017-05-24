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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Манчестер Юнайтед
Аякс - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 мая 2017
Аякс
24.05.2017, среда, 21:45
Лига Европы, Финал
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
18'
П. Погба
48'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Манчестер Юнайтед
90'
Замена
У. Руни
️️️️
Х. Мата
84'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Х. Ридевальд
82'
Желтая карточка
Х. Ридевальд
78'
77'
Желтая карточка
Х. Мата
74'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Л. Шоне
70'
Желтая карточка
А. Юнес
64'
Замена
Д. Нерес
️️️️
К. Дольберг
62'
Желтая карточка
Й. Велтман
58'
52'
Желтая карточка
М. Феллайни
48'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
К. Смоллинг
31'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
18'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Пас отдал
М. Феллайни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
44
Хайро Ридевальд
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ПЗ
20
Лассе Шоне
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
18
Дэви Классен
(К)
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
(К)
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
44
Ридевальд
6
Санчес
4
де Лигт
34
Велтман
20
Шоне
22
Зиеш
18
Классен
8
Юнес
11
Траоре
9
Дольберг
4-2-2-2
44
Ромеро
25
Валенсия
36
Дармиан
6
Смоллинг
17
Блинд
21
Эррера
25
Феллайни
22
Мхитарян
8
Погба
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Дольберг
7
Нерес
7
Нерес
9
Дольберг
44
Ридевальд
21
де Йонг
21
де Йонг
44
Ридевальд
20
Шоне
6
ван де Бек
6
ван де Бек
20
Шоне
22
Мхитарян
77
Лингард
77
Лингард
22
Мхитарян
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
64
Мата
32
Руни
32
Руни
64
Мата
Остались в запасе
Аякс
Манчестер Юнайтед
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Аякс - Манчестер Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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