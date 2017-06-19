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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Австралия - Германия
Австралия - Германия: обзор матча 19 июня 2017
Австралия
19.06.2017, понедельник, 18:00
Кубок конфедераций, группа B, 1 тур
2 : 3
Завершен
Германия
41'
Т. Рогич
56'
Т. Юрич
5'
Л. Штиндль
44'
Ю. Дракслер (П)
48'
Л. Горецка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австралия - Германия
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
Т. Юрич
87'
77'
Замена
Э. Джан
️️️️
Л. Штиндль
Замена
Д. Тройси
️️️️
Т. Рогич
71'
Желтая карточка
Т. Сейнсбери
64'
63'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Ю. Брандт
58'
Замена
Т. Вернер
️️️️
С. Вагнер
ГОЛ! 2:3!
Т. Юрич
56'
55'
Желтая карточка
Л. Горецка
48'
ГОЛ! 1:3!
Л. Горецка
Пас отдал
Й. Киммих
Замена
Р. Крузе
️️️️
М. Луонго
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Дракслер
ГОЛ! 1:1!
Т. Рогич
41'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Ю. Брандт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
20
Трент Сейнсбери
ЦЗ
5
Марк Миллиган
ОП
8
Массимо Луонго
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
23
Том Рогич
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Томи Юрич
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Германия
12
Бернд Лено
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
14
Юлиан Брандт
АП
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Австралия
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
3
Алекс Герсбах
ЛЗ
6
Дилан МакГован
ЦЗ
19
Райан МакГован
ПЗ
14
Джеймс Тройси
ЛП
15
Джеймс Джегго
ЦП
4
Тим Кэхилл
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
10
Робби Крузе
ЦФ
9
Джейми Макларен
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Керем Демирбай
ЦП
23
Диего Демме
ЦП
15
Амин Юнес
АП
19
Лерой Сане
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райан
16
Бехич
2
Дегенек
20
Сейнсбери
8
Райт
5
Миллиган
8
Луонго
13
Муй
23
Рогич
7
Леки
9
Юрич
3-1-2-3-1
12
Лено
2
Рюдигер
2
Мустафи
3
Хектор
6
Киммих
19
Руди
8
Горецка
13
Штиндль
14
Брандт
7
Дракслер
9
Вагнер
23
Рогич
14
Тройси
14
Тройси
23
Рогич
9
Юрич
4
Кэхилл
4
Кэхилл
9
Юрич
8
Луонго
10
Крузе
10
Крузе
8
Луонго
14
Брандт
15
Зюле
15
Зюле
14
Брандт
13
Штиндль
23
Джан
23
Джан
13
Штиндль
9
Вагнер
11
Вернер
11
Вернер
9
Вагнер
Остались в запасе
Австралия
Германия
3
Алекс Герсбах
ЛЗ
6
Дилан МакГован
ЦЗ
10
Айдин Хрустич
АП
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
19
Райан МакГован
ПЗ
15
Джеймс Джегго
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Керем Демирбай
ЦП
23
Диего Демме
ЦП
15
Амин Юнес
АП
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
3
Алекс Герсбах
ЛЗ
6
Дилан МакГован
ЦЗ
10
Айдин Хрустич
АП
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
19
Райан МакГован
ПЗ
15
Джеймс Джегго
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Керем Демирбай
ЦП
23
Диего Демме
ЦП
15
Амин Юнес
АП
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Австралия - Германия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Марк Гейгер
(Бичвуд)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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