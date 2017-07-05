Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Вииторул
ЦСКА - Вииторул: обзор матча 05 июля 2017
ЦСКА
05.07.2017, среда, 18:30
Товарищеские матчи
4 : 2
Завершен
Вииторул
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Вииторул
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 1
01.08.2019
Гент
Лига Европы, 2 раунд
Гент
6 : 3
25.07.2019
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Витесс
3 : 1
02.08.2018
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 2
26.07.2018
Витесс
Лига Европы, 1 раунд
Вииторул
0 : 0
19.07.2018
Расинг
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
Новости команд
Все
ЦСКА
Вииторул
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
Вчера, 23:23
4
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
Вчера, 20:20
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
Вчера, 18:41
8
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
Гришин хочет вернуться в ЦСКА: «Уход в 2017 году был главной ошибкой»
Вчера, 12:12
3
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
Вчера, 23:23
4
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
Вчера, 20:20
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
Вчера, 18:41
8
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
Гришин хочет вернуться в ЦСКА: «Уход в 2017 году был главной ошибкой»
Вчера, 12:12
3
«Ахмат» подписал лучшего бомбардира прошлого чемпионата Румынии
2021.01.13 18:24
Президент «Вииторула»: «Предложение «Спартака» по Хаджи было головокружительным. Но Янис выбрал клуб, где сможет прогрессировать»
2019.07.13 00:40
38
Хаджи перешел в «Генк». Игрока пытался подписать «Спартак»
2019.07.12 18:25
23
Луческу: «Если бы у меня была возможность посоветовать Хаджи, я бы сказал: «Выбирай Россию»
2019.07.11 16:20
7
Президент «Вииторула»: «Если бы Хаджи выбирал лучшее финансовое предложение, то перешел бы в «Спартак»
2019.07.11 01:48
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+