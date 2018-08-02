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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Витесс - Вииторул
Витесс - Вииторул: обзор матча 02 августа 2018
Витесс
02.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Вииторул
23'
Т. Матавж
48'
Б. Линссен
77'
Р. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Вииторул
Желтая карточка
Р. Беренс
87'
ГОЛ! 3:0!
Р. Беренс
77'
ГОЛ! 2:0!
Б. Линссен
48'
Желтая карточка
А. Бюттнер
42'
40'
Желтая карточка
Л. Хури
ГОЛ! 1:0!
Т. Матавж
Пас отдал
Д. Кларк-Салтер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
82
Эдуарду
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
25
Наварон Фор
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Вииторул
77
Валентин Кожокару
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
24
Лис Хури
ЦП
20
Влад Аким
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
2-4-1-2
82
Эдуарду
28
Бюттнер
15
Караваев
6
Кларк-Салтер
22
Беро
7
Беренс
17
Сереро
25
Фор
30
Линссен
9
Матавж
1-1-2-1
77
Кожокару
15
Цыру
8
Балуцэ
24
Хури
20
Аким
10
Хаджи
Остались в запасе
Витесс
Вииторул
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Витесс - Вииторул
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 1
01.08.2019
Гент
Лига Европы, 2 раунд
Гент
6 : 3
25.07.2019
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Витесс
3 : 1
02.08.2018
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 2
26.07.2018
Витесс
Лига Европы, 1 раунд
Вииторул
0 : 0
19.07.2018
Расинг
Информация о матче
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