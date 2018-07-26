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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вииторул - Витесс
Вииторул - Витесс: обзор матча 26 июля 2018
Вииторул
26.07.2018, четверг, 18:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Витесс
54'
Т. Матавж
72'
Б. Линссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вииторул - Витесс
72'
ГОЛ! 0:2!
Б. Линссен
Пас отдал
В. Караваев
54'
ГОЛ! 0:1!
Т. Матавж
38'
Желтая карточка
Н. Фор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вииторул
77
Валентин Кожокару
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
20
Влад Аким
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
Витесс
82
Эдуарду
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
25
Наварон Фор
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Вииторул
24
Лис Хури
ЦП
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
1-1-1-1
77
Кожокару
15
Цыру
8
Балуцэ
20
Аким
10
Хаджи
2-4-1-2
82
Эдуарду
15
Караваев
28
Бюттнер
17
Сереро
7
Беренс
10
Брунс
6
Кларк-Салтер
25
Фор
9
Матавж
30
Линссен
Остались в запасе
Вииторул
Витесс
24
Лис Хури
ЦП
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
24
Лис Хури
ЦП
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Вииторул - Витесс
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 1
01.08.2019
Гент
Лига Европы, 2 раунд
Гент
6 : 3
25.07.2019
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Витесс
3 : 1
02.08.2018
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 2
26.07.2018
Витесс
Лига Европы, 1 раунд
Вииторул
0 : 0
19.07.2018
Расинг
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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