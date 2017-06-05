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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Россия
Венгрия - Россия: обзор матча 05 июня 2017
Венгрия
05.06.2017, понедельник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Россия
20'
Ф. Смолов
40'
М. Эппель (АГ)
89'
Д. Полоз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Россия
89'
ГОЛ! 0:3!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Миранчук
88'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Ю. Жирков
84'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ф. Смолов
81'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Г. Джикия
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
80'
76'
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Самедов
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
З. Штибер
75'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Б. Джуджак
70'
Замена
Н. Балог
️️️️
М. Эппель
70'
Желтая карточка
Д. Маркварт
66'
63'
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Бухаров
48'
Желтая карточка
А. Ерохин
Замена
Р. Салаи
️️️️
Ж. Калмар
46'
Замена
В. Соуза
️️️️
Т. Кадар
46'
Замена
М. Кляйш
️️️️
Б. Беше
46'
40'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
М. Эппель
38'
Желтая карточка
В. Васин
33'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Р. Зобнин
32'
Травма
Р. Зобнин
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
4
Силвестер Хандья
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ПЗ
7
Балаж Джуджак
(К)
ЛП
8
Адам Надь
ЦП
23
Давид Маркварт
ЦП
18
Золтан Штибер
ПП
16
Жолт Калмар
ЦФ
0
Мартон Эппель
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Россия
1
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
19
Александр Самедов
ПАЗ
11
Роман Зобнин
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
17
Александр Головин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Венгрия
22
Балаж Медьери
ВР
0
Герго Кочиш
ЦЗ
0
Бенке Тот
ЦЗ
0
Винисиус Соуза
ЦЗ
0
Марк Кляйш
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
0
Норберт Балог
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
1
Гилерме
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
10
Руслан Камболов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
20
Максим Канунников
ЦФ
4-4-2
12
Гулачи
4
Хандья
4
Кадар
2
Ланг
21
Беше
7
Джуджак
8
Надь
23
Маркварт
18
Штибер
0
Эппель
16
Калмар
3-2-2-1-2
1
Акинфеев
14
Джикия
5
Васин
13
Кудряшов
19
Самедов
18
Жирков
11
Зобнин
8
Глушаков
17
Головин
9
Смолов
11
Бухаров
16
Калмар
20
Салаи
20
Салаи
16
Калмар
21
Беше
0
Кляйш
0
Кляйш
21
Беше
4
Кадар
0
Соуза
0
Соуза
4
Кадар
7
Джуджак
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
7
Джуджак
18
Штибер
13
Гьюрчо
13
Гьюрчо
18
Штибер
0
Эппель
0
Балог
0
Балог
0
Эппель
19
Самедов
19
Смольников
19
Смольников
19
Самедов
14
Джикия
3
Шишкин
3
Шишкин
14
Джикия
18
Жирков
22
Тарасов
22
Тарасов
18
Жирков
11
Зобнин
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Зобнин
9
Смолов
11
Миранчук
11
Миранчук
9
Смолов
11
Бухаров
7
Полоз
7
Полоз
11
Бухаров
Остались в запасе
Венгрия
Россия
10
Доминик Собослаи
АП
0
Герго Кочиш
ЦЗ
0
Бенке Тот
ЦЗ
22
Балаж Медьери
ВР
Главный тренер
Бернд Шторк
20
Владимир Габулов
ВР
1
Гилерме
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
10
Руслан Камболов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
20
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
10
Доминик Собослаи
АП
0
Герго Кочиш
ЦЗ
0
Бенке Тот
ЦЗ
22
Балаж Медьери
ВР
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
1
Гилерме
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
10
Руслан Камболов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
20
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Венгрия - Россия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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