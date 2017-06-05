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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Динамо Хьюстон
Сиэтл - Динамо Хьюстон: обзор матча 05 июня 2017
Сиэтл
05.06.2017, понедельник, 05:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
69'
У. Брюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Динамо Хьюстон
ГОЛ! 1:0!
У. Брюин
69'
67'
Замена
О. Гарсия
️️️️
Алекс
Замена
А. Ковар
️️️️
Б. Эванс
54'
28'
Желтая карточка
Алекс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Штефан Фрай
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
3
Брэд Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
14
Сулейман Бамба
ОП
6
Освальдо Алонсо
ОП
7
Питер Уиттингем
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
АП
23
Лиам Бридкатт
ПП
7
Кристиан Рольдан
ПП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
15
Дилан Ремик
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
14
Алекс
ЦП
13
Рикардо Кларк
ПП
19
Мауро Манотас
ЛФ
9
Эрик Торрес
ЦФ
11
Эндрю Венгер
РФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Сиэтл
21
Саймон Мур
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Стюарт Тэйлор
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Тайлер Миллер
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
91
Оньель Фишер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
3-4-5-3-5
1
Маршалл
16
Коннолли
55
Беллуски
3
Эванс
2
Мэлони
14
Бамба
6
Алонсо
28
Берарди
10
Кук
20
Моуатт
7
Мерфи
14
Лодейро
7
Рольдан
29
Карайол
13
Пилкингтон
10
Лоуренс
10
Иммерс
12
Брюин
15
Дукара
7
Антенуччи
15
Дикгакой
3-2-3
1
Дерич
20
ДеЛаГарса
15
Ремик
13
Машадо
13
Кларк
14
Алекс
11
Венгер
9
Торрес
19
Манотас
7
Уиттингем
12
Нун
12
Нун
7
Уиттингем
7
О'Кифи
7
Зохоре
7
Зохоре
7
О'Кифи
10
Лоуренс
10
Амеоби
10
Амеоби
10
Лоуренс
20
Моуатт
15
Даллас
15
Даллас
20
Моуатт
23
Бридкатт
8
Дьягурага
8
Дьягурага
23
Бридкатт
15
Дукара
94
Эрвин
94
Эрвин
15
Дукара
3
Эванс
11
Ковар
11
Ковар
3
Эванс
14
Алекс
27
Гарсия
27
Гарсия
14
Алекс
Остались в запасе
Сиэтл
Динамо Хьюстон
21
Саймон Мур
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Стюарт Тэйлор
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
17
Джордан Ботака
ЦФ
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
31
Джо Уиллис
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Стюарт Тэйлор
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
17
Джордан Ботака
ЦФ
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джо Уиллис
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Сиэтл - Динамо Хьюстон
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
7
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
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