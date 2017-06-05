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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Македония - Турция
Северная Македония - Турция: обзор матча 05 июня 2017
Северная Македония
05.06.2017, понедельник, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Северная Македония - Турция
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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