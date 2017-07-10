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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Кюрасао - Ямайка
Кюрасао - Ямайка: обзор матча 10 июля 2017
Кюрасао
10.07.2017, понедельник, 02:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 1 тур
0 : 2
Завершен
Ямайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кюрасао - Ямайка
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0
0
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0
0
Матчи команд
Кюрасао
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
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