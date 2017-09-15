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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Гамбург
Ганновер-96 - Гамбург: обзор матча 15 сентября 2017
Ганновер-96
15.09.2017, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Гамбург
50'
М. Харник
82'
И. Бебу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Гамбург
ГОЛ! 2:0!
И. Бебу
82'
ГОЛ! 1:0!
М. Харник
50'
Желтая карточка
В. Антон
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Уолес
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-2-2-3
33
Чаунер
22
Озтрзолек
20
Фелипе
26
Сане
3
Антон
4
Корб
27
Швеглер
6
Бакалорж
10
Фуллкруг
22
Харник
19
Караман
4-3-1-2
26
Матениа
21
Юнг
14
Пападопулос
2
Дикмайер
3
Дуглас Сантос
8
Экдаль
15
Уолес
90
Холтби
28
Хан
22
Шипплок
18
Джатта
Остались в запасе
Ганновер-96
Гамбург
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Ганновер-96 - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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