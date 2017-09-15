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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Брайтон
Борнмут - Брайтон: обзор матча 15 сентября 2017
Борнмут
15.09.2017, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
67'
Э. Сурман
73'
Д. Дефо
55'
С. Мач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Брайтон
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Кинг
90'
+3
Замена
Б. Афобе
️️️️
Д. Дефо
78'
77'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
П. Гросс
76'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
А. Кноккарт
ГОЛ! 2:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Д. Айб
73'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сурман
Пас отдал
Д. Айб
67'
Замена
Д. Айб
️️️️
Р. Фрейзер
65'
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Мач
Пас отдал
П. Гросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-3-1-2
31
Бегович
15
Смит
15
Аке
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
16
Сурман
8
Пью
31
Артер
10
Фрейзер
7
Кинг
9
Дефо
4-3-2-1
13
Райан
5
Данк
25
Даффи
29
Зуттнер
23
Росеньор
13
Гросс
24
Проппер
16
Стивенс
93
Кноккарт
7
Мач
10
Хемед
7
Кинг
32
Гослинг
32
Гослинг
7
Кинг
10
Фрейзер
33
Айб
33
Айб
10
Фрейзер
9
Дефо
23
Афобе
23
Афобе
9
Дефо
93
Кноккарт
21
Искьердо
21
Искьердо
93
Кноккарт
13
Гросс
39
Мюррэй
39
Мюррэй
13
Гросс
Остались в запасе
Борнмут
Брайтон
1
Артур Боруц
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Борнмут - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
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