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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Истанбул Башакшехир
Бешикташ - Истанбул Башакшехир: обзор матча 23 октября 2017
Бешикташ
23.10.2017, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
90+2'
Д. Тошич
89'
К. Фрей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 1:1!
Д. Тошич
90'
+2
Желтая карточка
Р. Куарежма
90'
89'
ГОЛ! 0:1!
К. Фрей
Желтая карточка
Д. Эркин
87'
Желтая карточка
Д. Тосун
86'
Желтая карточка
О. Озякуп
86'
57'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
32'
Желтая карточка
Э. Элиа
Желтая карточка
Талиска
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Адриано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
94
Талиска
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
4-3-1-2
31
Фабри
88
Эркин
3
Пепе
6
Тошич
3
Адриано
13
Хатчинсон
30
Арслан
17
Ленс
94
Талиска
23
Тосун
7
Куарежма
4-3-1-1
1
Бабакан
3
Клиши
24
Епуряну
80
Кайсара
21
Текдемир
8
Моссоро
11
Элиа
25
Белезоглу
10
Вишча
25
Адебайор
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Бешикташ - Истанбул Башакшехир
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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