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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - ПСЖ
Монако - ПСЖ: обзор матча 26 ноября 2017
Монако
26.11.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
81'
Ж. Моутинью
19'
Э. Кавани
52'
Неймар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - ПСЖ
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Бершиче
90'
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 1:2!
Ж. Моутинью
81'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Неймар
Желтая карточка
А. Туре
51'
45'
+1
Желтая карточка
Неймар
Желтая карточка
Жемерсон
30'
25'
Желтая карточка
Л. Курзава
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Жорже
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
3-3-2-2
1
Субашич
21
Жемерсон
6
Жорже
24
Раджи
15
Глик
6
Фабиньо
6
Туре
18
Тилеманс
8
Моутинью
9
Фалькао
17
Кейта
4-2-2-2
23
Ареоля
10
Алвес
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
6
Верратти
12
Рабьо
7
Дракслер
10
Неймар
10
Мбаппе
10
Кавани
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
9
Рони Лопеш
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Монако - ПСЖ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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