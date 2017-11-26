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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Генгам
Марсель - Генгам: обзор матча 26 ноября 2017
Марсель
26.11.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Генгам
31'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Генгам
82'
Желтая карточка
Ф. Эбоа-Эбоа
Желтая карточка
А. Абденнур
75'
Желтая карточка
Д. Пайет
71'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
Д. Пайет
31'
30'
Желтая карточка
Ф. Табану
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
5
Абденнур
23
Рами
70
Сарр
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
10
Пайет
10
Товен
11
Митроглу
4-3-1-2
1
Юнссон
29
Кербра
20
Эбоа-Эбоа
7
Мартинс Перейра
15
Сорбон
9
Камара
17
Дидо
27
Табану
10
Бляс
93
Салибу
7
Бриан
Остались в запасе
Марсель
Генгам
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Генгам
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
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