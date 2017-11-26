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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Арсенал
Бернли - Арсенал: обзор матча 26 ноября 2017
Бернли
26.11.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
90+2'
А. Санчес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Арсенал
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Санчес
Желтая карточка
Р. Брэди
25'
Желтая карточка
С. Дефур
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-5-1-1
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
11
Брэди
3
Уорд
16
Дефур
4
Корк
7
Гудмундссон
29
Хендрик
35
Барнс
3-3-1-1-2
1
Чех
18
Монреаль
6
Косиельни
13
Мустафи
2
Бельерин
34
Джака
23
Колашинац
21
Рэмзи
17
Ивоби
91
Ляказетт
4
Санчес
Остались в запасе
Бернли
Арсенал
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Бернли - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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