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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Черноморец
Верес - Черноморец: обзор матча 26 ноября 2017
Верес
26.11.2017, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Черноморец
53'
М. Сергийчук (П)
68'
А. Хобленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верес - Черноморец
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Хобленко
Пас отдал
Д. Васин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Сергийчук
53'
35'
Желтая карточка
Н. Татарков
Начало матча
Статистика матча Верес - Черноморец
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
0 : 3
09.10.2026
Шахтер
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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