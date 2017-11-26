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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кротоне
Ювентус - Кротоне: обзор матча 26 ноября 2017
Ювентус
26.11.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Кротоне
52'
М. Манджукич
60'
М. Де Шильо
71'
М. Бенатиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кротоне
85'
Желтая карточка
М. Роден
ГОЛ! 3:0!
М. Бенатиа
71'
ГОЛ! 2:0!
М. Де Шильо
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Барцальи
52'
Желтая карточка
Б. Матюиди
50'
Желтая карточка
М. Бенатиа
45'
+1
32'
Желтая карточка
А. Будимир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Буффон
5
Хеведес
4
Бенатиа
15
Барцальи
26
Сандро
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
8
Матюиди
11
Коста
21
Дибала
9
Манджукич
4-4-2
21
Кордас
31
Сампиризи
15
Айети
20
Павлович
11
Чеккерини
24
Тонев
7
Роден
45
Мандрагора
51
Барберис
7
Налини
17
Будимир
Остались в запасе
Ювентус
Кротоне
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Ювентус - Кротоне
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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1
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12 ноября
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16 ноября
1
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14 ноября
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12 ноября
1
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