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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Зальцбург
Рапид - Зальцбург: обзор матча 26 ноября 2017
Рапид
26.11.2017, воскресенье, 18:30
Австрия. Бундеслига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Зальцбург
76'
Г. Квилитая
45+2'
Х. Хванг
46'
А. Ульмер
50'
Р. Ябо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Зальцбург
90'
+3
Желтая карточка
А. Ульмер
87'
Желтая карточка
Х. Хванг
Желтая карточка
С. Ауэр
83'
Желтая карточка
Г. Квилитая
82'
ГОЛ! 1:3!
Г. Квилитая
Пас отдал
Б. Болинголи
76'
Желтая карточка
Жоэлинтон
62'
50'
ГОЛ! 0:3!
Р. Ябо
Пас отдал
К. Шлагер
46'
ГОЛ! 0:2!
А. Ульмер
Пас отдал
Р. Ябо
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Х. Хванг
Пас отдал
А. Ульмер
7'
Желтая карточка
П. Миранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
4
Томас Шраммель
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
34
Тамаш Санто
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
91
Штефан Штангль
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
2-3-1
30
Штребингер
5
Болинголи
24
Ауэр
22
Шваб
99
Мург
7
Шобесбергер
7
Жоэлинтон
4-3-1-1
33
Вальке
22
Ляйнер
15
Чалета-Цар
28
Миранда
17
Ульмер
10
Ябо
23
Бериша
21
Шлагер
7
Минамино
7
Хванг
Остались в запасе
Рапид
Зальцбург
21
Тобиас Кнофлах
ВР
4
Томас Шраммель
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
34
Тамаш Санто
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
23
Чикан Станкович
ВР
91
Штефан Штангль
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Кнофлах
ВР
4
Томас Шраммель
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
34
Тамаш Санто
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
91
Штефан Штангль
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Зальцбург
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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