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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Атлетико Паранаэнсе
Аваи - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 26 ноября 2017
Аваи
26.11.2017, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
16'
Майкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аваи - Атлетико Паранаэнсе
ГОЛ! 1:0!
Майкон
16'
Начало матча
Статистика матча Аваи - Атлетико Паранаэнсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
18.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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