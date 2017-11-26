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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 26 ноября 2017
Валенсия
26.11.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
60'
Родриго
82'
Ж. Альба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
Желтая карточка
А. Перейра
89'
Замена
С. Мина
️️️️
К. Солер
89'
Замена
Р. Везо
️️️️
Э. Гарай
86'
Замена
А. Перейра
️️️️
Родриго
82'
82'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Альба
Пас отдал
Л. Месси
80'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Семеду
Желтая карточка
Родриго
74'
72'
Замена
Д. Суарес
️️️️
А. Иньеста
68'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Х. Луис Гайя
60'
Желтая карточка
Г. Паулиста
44'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ПП
19
Родриго
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
18
Паулиньо
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
3
Паулиста
24
Гарай
33
Монтойя
10
Парехо
19
Кондогбиа
18
Солер
11
Гедеш
11
Дзадза
19
Родриго
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
4
Вермален
18
Альба
5
Бускетс
18
Паулиньо
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
24
Гарай
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
24
Гарай
19
Родриго
8
Перейра
8
Перейра
19
Родриго
18
Солер
77
Мина
77
Мина
18
Солер
27
Семеду
22
Видаль
22
Видаль
27
Семеду
8
Иньеста
4
Суарес
4
Суарес
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Деулофеу
10
Деулофеу
11
Ракитич
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Начо Жиль
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Барселона
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
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