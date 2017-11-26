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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Герта
Кельн - Герта: обзор матча 26 ноября 2017
Кельн
26.11.2017, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Герта
17'
В. Ибишевич
64'
В. Ибишевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Герта
Желтая карточка
С. Гирасси
90'
Желтая карточка
Х. Мере
79'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Ибишевич
17'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
Герта
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
3-3-3
1
Хорн
34
Рауш
22
Мере
24
Клюнтер
33
Леманн
5
Озкан
18
Йойич
10
Осако
14
Писарро
9
Гирасси
3-2-1-1-2
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
4
Лангкамп
4
Рекик
8
Вайзер
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
7
Леки
11
Ибишевич
9
Зелке
Остались в запасе
Кельн
Герта
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
Главный тренер
Рене Вагнер
19
Валентино Лазаро
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Кельн - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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