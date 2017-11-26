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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лион
Ницца - Лион: обзор матча 26 ноября 2017
Ницца
26.11.2017, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 5
Завершен
Лион
5'
М. Депай
20'
М. Корне
27'
М. Диас
38'
М. Депай
79'
М. Маолида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лион
86'
Желтая карточка
Д. Ферри
79'
ГОЛ! 0:5!
М. Маолида
Желтая карточка
Н. Менди
74'
Вторая желтая
Марлон
70'
Желтая карточка
Данте
61'
38'
ГОЛ! 0:4!
М. Депай
Пас отдал
М. Диас
35'
Желтая карточка
Марсело
27'
ГОЛ! 0:3!
М. Диас
Пас отдал
У. Ауа
22'
Желтая карточка
М. Корне
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
22'
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Корне
Пас отдал
К. Тете
Желтая карточка
Марлон
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
М. Корне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
3-2-3-2
44
Бенитес
23
Ле Марша
6
Марлон
4
Данте
13
Жалле
2
Суке
14
Сери
61
Тамез
6
Менди
14
Плеа
45
Балотелли
4-1-1-1-2
1
Лопеш
2
Тете
4
Дьякаби
6
Марсело
21
Маршал
29
Тусар
10
Ауа
70
Корне
10
Депай
9
Диас
Остались в запасе
Ницца
Лион
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ницца - Лион
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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