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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кордоба - Леонеса
Кордоба - Леонеса: обзор матча 26 ноября 2017
Кордоба
26.11.2017, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 16 тур
2 : 2
Завершен
Леонеса
33'
С. Гвардиола (П)
42'
С. Гвардиола (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Леонеса
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Гвардиола
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Гвардиола
33'
32'
Красная карточка
Д. Зуиверлон
Начало матча
Статистика матча Кордоба - Леонеса
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Арканхель
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