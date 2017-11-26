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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Фенербахче
Антальяспор - Фенербахче: обзор матча 26 ноября 2017
Антальяспор
26.11.2017, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
45'
Жулиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Фенербахче
90'
+1
Желтая карточка
В. Янссен
89'
Желтая карточка
Соуза
45'
ГОЛ! 0:1!
Жулиано
Пас отдал
В. Янссен
Желтая карточка
Шарлес
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
14
Самир Насри
ЦП
70
Шарлес
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
20
Чико
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
5
Соуза
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
20
Жулиано
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Антальяспор
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-4-2
33
Челустка
23
Айтач
33
Анжело
14
Насри
21
Ванкер
20
Чико
70
Шарлес
11
Майкон
9
Это'О
3-1-4-1-1
1
Демирель
37
Шкртел
2
Озбайраклы
12
Кейбаши
33
Нойштедтер
5
Соуза
5
Топал
92
Шаешу
8
Дирар
20
Жулиано
14
Янссен
Остались в запасе
Антальяспор
Фенербахче
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Антальяспор - Фенербахче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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