Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетик
Депортиво - Атлетик: обзор матча 26 ноября 2017
Депортиво
26.11.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
35'
Адриан
76'
Ф. Шер
16'
М. Сусаета
60'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетик
Желтая карточка
Р. Альбентоса
87'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Шер
Пас отдал
Адриан
76'
71'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
Э. Экспозито
68'
60'
ГОЛ! 1:2!
И. Уильямс
Пас отдал
Р. Гарсия
Желтая карточка
Ф. Картабия
44'
Желтая карточка
П. Москера
39'
ГОЛ! 1:1!
Адриан
Пас отдал
П. Москера
35'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Сусаета
Пас отдал
А. Адурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
20
Адриан
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
47
Агер Акетче
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-4-1-2
23
Рубен
5
Шер
6
Альбентоса
3
Наварро
24
Хуанфран
8
Вальверде
5
Боргес
5
Москера
10
Картабия
7
Лукас
20
Адриан
3-2-3-2
13
Кепа
14
Нуньес
14
Ляпорт
2
Боведа
18
де Маркос
18
Баленсиага
17
Рико
14
Сусаета
8
Итурраспе
9
Уильямс
20
Адурис
Остались в запасе
Депортиво
Атлетик
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
47
Агер Акетче
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Депортиво - Атлетик
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Риасор
Новости команд
Все
Депортиво
Атлетик
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
09:12
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
09:12
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+