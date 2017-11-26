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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Грассхоппер
Сьон - Грассхоппер: обзор матча 26 ноября 2017
Сьон
26.11.2017, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Грассхоппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Бурим Кукели
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
Грассхоппер
13
Хайнц Линднер
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Милан Вилотич
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
8
Марко Башич
ЦП
7
Альбион Авдияй
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
13
Грегори Карлен
АП
Грассхоппер
1
Вашо Вашич
ВР
21
Набиль Бауи
ЦФ
1-3
1
Митрюшкин
32
Димарко
48
Учан
23
Касами
16
Кукели
2-2-1
13
Линднер
31
Бергстрем
4
Вилотич
9
Жеффрен
8
Башич
7
Авдияй
Остались в запасе
Сьон
Грассхоппер
13
Грегори Карлен
АП
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Толо
1
Вашо Вашич
ВР
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
13
Грегори Карлен
АП
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
Остались в запасе
1
Вашо Вашич
ВР
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Сьон - Грассхоппер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
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