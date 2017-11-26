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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Эвертон
Саутгемптон - Эвертон: обзор матча 26 ноября 2017
Саутгемптон
26.11.2017, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Эвертон
18'
Д. Тадич
52'
Ч. Остин
58'
Ч. Остин
87'
С. Дэвис
45'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Эвертон
ГОЛ! 4:1!
С. Дэвис
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
87'
ГОЛ! 3:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Д. Тадич
58'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Р. Бертранд
52'
45'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
ГОЛ! 1:0!
Д. Тадич
Пас отдал
Р. Бертранд
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
10
Никола Влашич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
4-3-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
29
Худт
4
ван Дейк
21
Соареш
23
Хейбьерг
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
10
Тадич
17
Буфал
32
Остин
4-2-1-1-2
1
Пикфорд
5
Кин
19
Ягиелка
3
Кенни
3
Бэйнс
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
12
Леннон
10
Сигурдссон
87
Миральяс
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Саутгемптон
Эвертон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
10
Никола Влашич
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
10
Никола Влашич
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Саутгемптон - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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