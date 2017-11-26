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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Трабзонспор
Сивасспор - Трабзонспор: обзор матча 26 ноября 2017
Сивасспор
26.11.2017, воскресенье, 14:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
32'
М. Демир
12'
Б. Йылмаз
83'
О. Йокушлу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Трабзонспор
90'
+4
Желтая карточка
О. Реджер Киврак
83'
ГОЛ! 1:2!
О. Йокушлу
Пас отдал
Д. Н'Дойе
52'
Желтая карточка
О. Йокушлу
ГОЛ! 1:1!
М. Демир
32'
22'
Желтая карточка
Я. Дюрица
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Ф. Кастильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Сивасспор
12
Ува Эчиеджиле
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
23
Уго Родальега
ЦФ
1-2-2
1
Рочет
12
Меджани
37
Рыбалка
88
Ндинга
9
Демир
2
Коне
2-2-1-3
1
Киврак
27
Перейра
4
Дюрица
5
Йокушлу
12
Онази
97
Языджи
14
Н'Дойе
17
Йылмаз
11
Кастильо
Остались в запасе
Сивасспор
Трабзонспор
12
Ува Эчиеджиле
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Эстебан Альварадо
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
12
Ува Эчиеджиле
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Эстебан Альварадо
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Сивасспор - Трабзонспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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