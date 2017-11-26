Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
Реал Сосьедад - Лас-Пальмас: обзор матча 26 ноября 2017
Реал Сосьедад
26.11.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Лас-Пальмас
31'
В. Жозе
62'
А. Янузай
21'
Тана
67'
Х. Виера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
Вторая желтая
А. Одриосола
90'
+4
Желтая карточка
Д. Льоренте
90'
+2
Желтая карточка
А. Одриосола
83'
72'
Желтая карточка
Л. Реми
69'
Желтая карточка
А. Аквилани
67'
ГОЛ! 2:2!
Х. Виера
Желтая карточка
А. Янузай
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Янузай
62'
40'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
ГОЛ! 1:1!
В. Жозе
Пас отдал
А. Янузай
31'
21'
ГОЛ! 0:1!
Тана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
2
Хави Кастельяно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
16
Серхи Сампер
ОП
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
4-3-2-1
28
Рульи
77
Родригес
3
Льоренте
26
Мартинес
20
Одриосола
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
4-2-2-2
13
Лисоайн
3
Лемос
23
Кастельяно
88
Мичел
6
Бигас
2
Кастельяно
20
Аквилани
10
Виера
7
Витоло
24
Тана
14
Реми
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
16
Серхи Сампер
ОП
1
Леандро Чичисола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Леандро Чичисола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+