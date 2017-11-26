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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 26 ноября 2017
Вильярреал
26.11.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
2 : 3
Завершен
Севилья
19'
С. Бакамбу
53'
К. Бакка
56'
К. Лангле
57'
Ф. Васкес
78'
Э. Банега (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
Желтая карточка
Х. Коста
90'
+2
86'
Желтая карточка
Х. Корреа
78'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Э. Банега
Вторая желтая
В. Руис
77'
72'
Желтая карточка
Э. Банега
66'
Желтая карточка
Г. Писсаро
57'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Васкес
Пас отдал
Л. Кароль
56'
ГОЛ! 2:1!
К. Лангле
Пас отдал
Э. Банега
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
53'
Желтая карточка
В. Руис
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
П. Форнальс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Гансо
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Барбоса
24
Коста
4
Руис
27
Гонсалес
2
Гаспар
16
Родри
21
Сориано
14
Тригерос
8
Форнальс
70
Бакка
94
Бакамбу
3-3-2-2
15
Серхио Рико
2
Лангле
25
Меркадо
23
Кароль
11
Банега
19
Писсаро
30
Гайс
7
Сарабия
20
Васкес
32
Корреа
10
Муриэль
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Иньиго Перес
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Гансо
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Гансо
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Вильярреал - Севилья
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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