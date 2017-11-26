Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Зюлте-Варегем
Брюгге - Зюлте-Варегем: обзор матча 26 ноября 2017
Брюгге
26.11.2017, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
48'
Б. Мехеле
80'
Уэсли
87'
Э. Лимбомбе
29'
А. Исека
72'
Н. де Паув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Зюлте-Варегем
Желтая карточка
Й. Класи
90'
+3
90'
Желтая карточка
А. Кордаро
ГОЛ! 3:2!
Э. Лимбомбе
Пас отдал
М. Накамба
87'
ГОЛ! 2:2!
Уэсли
Пас отдал
Э. Лимбомбе
80'
72'
ГОЛ! 1:2!
Н. де Паув
70'
Желтая карточка
Д. Де Фаув
Желтая карточка
А. Диаби
57'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мехеле
48'
39'
Желтая карточка
С. Уолш
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Исека
Пас отдал
Б. Хамалайнен
Желтая карточка
Б. Пулен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Зюлте-Варегем
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Онур Кайя
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
8
Йорди Класи
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
20
Григорис Кастанос
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-3-1-2
28
Хуберт
27
Коолс
4
Мехеле
4
Денсвил
6
Пулен
25
Вормер
6
Накамба
20
Ванакен
77
Лимбомбе
5
Диаби
9
Фоссен
3-3-3-1
2
Де Фаув
13
Хейлен
3
Бодри
14
Уолш
8
Думбия
3
Хамалайнен
10
Кайя
4
де Сар
14
де Паув
9
Исека
Остались в запасе
Брюгге
Зюлте-Варегем
34
Этан Хорват
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
8
Йорди Класи
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
20
Григорис Кастанос
ЦП
69
Луи Бостин
ВР
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
8
Йорди Класи
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
69
Луи Бостин
ВР
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Брюгге - Зюлте-Варегем
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Зюлте-Варегем
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
Вчера, 00:42
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
Вчера, 00:42
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+