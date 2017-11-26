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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 26 ноября 2017
Рубин
26.11.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
45+1'
П. Вернблум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
Желтая карточка
В. Гранат
90'
+2
90'
+2
Пенальти не реализован!
Б. Натхо
80'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Дзагоев
Замена
Г. Карадениз
️️️️
М. Канунников
77'
75'
Желтая карточка
К. Кучаев
Замена
М. Цакташ
️️️️
М. Оздоев
65'
60'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Витиньо
60'
Травма
Витиньо
Замена
С. Азмун
️️️️
И. Ахметов
58'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
П. Вернблум
Пас отдал
С. Игнашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПАЗ
6
Янн М'Вила
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
19
Понтус Вернблум
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
3-4-1-2
35
Джанаев
6
Сигурдссон
28
Сорокин
13
Гранат
30
Кудряшов
6
М'Вила
88
Камболов
26
Бауэр
21
Оздоев
99
Канунников
97
Ахметов
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
4
Игнашевич
5
Васин
24
Березуцкий
6
Фернандес
10
Натхо
14
Набабкин
66
Дзагоев
10
Головин
11
Витиньо
19
Вернблум
99
Канунников
61
Карадениз
61
Карадениз
99
Канунников
21
Оздоев
10
Цакташ
10
Цакташ
21
Оздоев
97
Ахметов
20
Азмун
20
Азмун
97
Ахметов
11
Витиньо
18
Кучаев
18
Кучаев
11
Витиньо
66
Дзагоев
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
66
Дзагоев
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Илья Помазун
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Рубин - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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