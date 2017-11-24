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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Лестер
Вест Хэм - Лестер: обзор матча 24 ноября 2017
Вест Хэм
24.11.2017, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
45'
Ш. Куяте
8'
М. Олбрайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Лестер
Желтая карточка
А. Айю
79'
79'
Желтая карточка
Д. Грей
ГОЛ! 1:1!
Ш. Куяте
Пас отдал
М. Ланзини
45'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Олбрайтон
Пас отдал
Д. Варди
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Харт
5
Сабалета
23
Рид
21
Огбонна
26
Масуаку
8
Куяте
3
Крессуэлл
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
9
Кэрролл
7
Арнаутович
4-3-2-1
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
2
Симпсон
5
Магуайр
11
Олбрайтон
4
Ндиди
10
Иборра
26
Марез
10
Грей
9
Варди
Остались в запасе
Вест Хэм
Лестер
41
Деклан Райс
ОП
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Адриан
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Адриан
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Вест Хэм - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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