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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леганес
Сельта - Леганес: обзор матча 24 ноября 2017
Сельта
24.11.2017, пятница, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
27'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Леганес
Желтая карточка
Х. Кастро
89'
Желтая карточка
А. Фонтас
84'
73'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
65'
Желтая карточка
М. дос Сантос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Аспас
27'
26'
Желтая карточка
Э. Моран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
4-4-2
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
10
Васс
19
Санчес
77
Систо
68
Лоботка
10
Аспас
9
Гомес
4-1-3-2
25
Куэльяр
2
Сальдуа
22
Сиовас
6
Муньос
15
Гарсия
6
Гумбау
5
Брашанац
8
Шимановски
39
Моран
39
Амрабат
10
Герреро
Остались в запасе
Сельта
Леганес
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Сельта - Леганес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
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