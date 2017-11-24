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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Динамо
Амкар-Пермь - Динамо: обзор матча 24 ноября 2017
Амкар-Пермь
24.11.2017, пятница, 17:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
48'
Я. Гол
69'
С. Эзатолахи
54'
Е. Луценко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Динамо
Замена
А. Шаваев
️️️️
П. Комолов
90'
+4
Желтая карточка
Н. Зайцев
90'
+2
Замена
С. Прокофьев
️️️️
М. Костюков
86'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
Я. Гол
82'
77'
Замена
Н. Обольский
️️️️
Е. Луценко
76'
Желтая карточка
И. Цаллагов
69'
Желтая карточка
А. Шунин
ГОЛ! 2:1!
С. Эзатолахи
69'
65'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
А. Терехов
60'
Желтая карточка
Е. Луценко
57'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
А. Сапета
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Луценко
ГОЛ! 1:0!
Я. Гол
48'
43'
Желтая карточка
С. Соу
18'
Желтая карточка
А. Соснин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Хали Тиам
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
3-2-4-1
25
Нигматуллин
11
Занев
3
Зайцев
3
Сиваков
5
Гол
2
Милькович
20
Комолов
8
Огуде
77
Гащенков
6
Эзатолахи
77
Костюков
4-3-2-1
1
Шунин
34
Козлов
8
Хольмен
44
Шунич
18
Морозов
27
Соу
23
Соснин
41
Сапета
88
Ташаев
11
Терехов
48
Луценко
5
Гол
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
5
Гол
20
Комолов
8
Шаваев
8
Шаваев
20
Комолов
77
Костюков
11
Прокофьев
11
Прокофьев
77
Костюков
11
Терехов
15
Цаллагов
15
Цаллагов
11
Терехов
41
Сапета
9
Бечирай
9
Бечирай
41
Сапета
48
Луценко
9
Обольский
9
Обольский
48
Луценко
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Динамо
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Хали Тиам
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Хали Тиам
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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