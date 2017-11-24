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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Османлыспор - Генчлербирлиги
Османлыспор - Генчлербирлиги: обзор матча 24 ноября 2017
Османлыспор
24.11.2017, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
39'
С. Гюрлер
79'
С. Гюрлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Генчлербирлиги
90'
+4
Желтая карточка
С. Политевич
ГОЛ! 2:0!
С. Гюрлер
79'
Желтая карточка
М. Чагыран
74'
ГОЛ! 1:0!
С. Гюрлер
Пас отдал
А. Умар
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
18
Диалло Гидилей
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Генчлербирлиги
45
Элвис Ману
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
2-3-2
25
Арикан
8
Врсаевич
61
Джурукшу
6
Чагыран
7
Гюрлер
12
Лаваль
30
Умар
17
Цикалеши
3-1-1
34
Хопф
2
Огуз
66
Политевич
3
Чифтци
18
Гидилей
32
Шкулетич
Остались в запасе
Османлыспор
Генчлербирлиги
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
45
Элвис Ману
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Османлыспор - Генчлербирлиги
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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