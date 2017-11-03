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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Хетафе
Бетис - Хетафе: обзор матча 03 ноября 2017
Бетис
03.11.2017, пятница, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 2
Завершен
Хетафе
68'
А. Санабрия
87'
Р. Будебуз
18'
М. Бергара
34'
Ф. Портильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Хетафе
ГОЛ! 2:2!
Р. Будебуз
Пас отдал
К. Тельо
87'
85'
Желтая карточка
М. Бергара
75'
Желтая карточка
Ф. Файр
ГОЛ! 1:2!
А. Санабрия
Пас отдал
К. Тельо
68'
Желтая карточка
Ж. Амат
53'
43'
Желтая карточка
Д. Джене
34'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Портильо
33'
Желтая карточка
Антунеш
32'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Желтая карточка
Х. Гарсия
18'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Бергара
Пас отдал
Антунеш
12'
Желтая карточка
Кала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
4-3-2-1
1
Адан
14
Тошка
2
Манди
5
Амат
19
Барраган
18
Гуардадо
6
Хави Гарсия
6
Камараса
37
Тельо
17
Хоакин
11
Леон
4-2-2-2
13
Гуаита
2
Джене
16
Кала
5
Антунеш
2
Молинеро
8
Арамбарри
5
Бергара
20
Портильо
21
Ндиайе
19
Молина
9
Анхель
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
77
Матиас Науэль
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
77
Матиас Науэль
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Бетис - Хетафе
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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