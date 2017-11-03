Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Генчлербирлиги
Галатасарай - Генчлербирлиги: обзор матча 03 ноября 2017
Галатасарай
03.11.2017, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
5 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
7'
Ф. Фильо Мариано
46'
Б. Гомис
50'
Т. Чигерчи
81'
Б. Гомис (П)
84'
А. Шчекич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Генчлербирлиги
Желтая карточка
С. Азиз
88'
84'
ГОЛ! 4:1!
А. Шчекич
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Б. Гомис
81'
72'
Желтая карточка
С. Политевич
ГОЛ! 3:0!
Т. Чигерчи
Пас отдал
Э. Дердийок
50'
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
46'
42'
Желтая карточка
Д. Гидилей
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фильо Мариано
Пас отдал
Б. Гомис
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Диалло Гидилей
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Генчлербирлиги
45
Элвис Ману
ЛВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-2-1-1-2
16
Муслера
4
Азиз
64
Денайе
25
Мариано
38
Чигерчи
5
Фернандо
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
9
Дердийок
3-2-1
34
Хопф
2
Огуз
66
Политевич
3
Чифтци
19
Шчекич
18
Гидилей
18
Мурики
Остались в запасе
Галатасарай
Генчлербирлиги
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
45
Элвис Ману
ЛВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Галатасарай - Генчлербирлиги
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Генчлербирлиги
«Галатасарай» следил за Батраковым с 2023 года
09:43
3
Батраков ответил на два вопроса о Кисляке в «Галатасарае»
08:36
2
Непомнящий восхитился игроком сборной России
00:09
Батракова признали лучшим в «Галатасарае»
Вчера, 17:29
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
«Галатасарай» следил за Батраковым с 2023 года
09:43
3
Батраков ответил на два вопроса о Кисляке в «Галатасарае»
08:36
2
Непомнящий восхитился игроком сборной России
00:09
Батракова признали лучшим в «Галатасарае»
Вчера, 17:29
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
1
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+