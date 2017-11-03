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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Бордо
Ренн - Бордо: обзор матча 03 ноября 2017
Ренн
03.11.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
12'
Ж. Тулалан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Бордо
90'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
Желтая карточка
В. Хазри
81'
70'
Желтая карточка
В. Йованович
68'
Желтая карточка
Н. де Превилль
47'
Желтая карточка
Ф. Камано
Желтая карточка
Б. Андре
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Тулалан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Малком
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Матеус Перейра
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
3-2-4-1
40
Коубек
27
Мауасса
5
Бенсебаини
23
Наньон
24
Бааль
14
Траоре
19
Мубеле
17
Леа Силики
27
Бурижо
21
Андре
10
Хазри
3-3-1-2
56
Костиль
20
Сабали
33
Йованович
22
Гайич
18
Плашил
23
Вада
28
Тулалан
10
Малком
19
Менди
12
де Превилль
Остались в запасе
Ренн
Бордо
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Матеус Перейра
ЦП
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Матеус Перейра
ЦП
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ренн - Бордо
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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