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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Динамо
Урал - Динамо: обзор матча 03 ноября 2017
Урал
03.11.2017, пятница, 17:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
17'
Г. Балажиц
90+1'
Г. Балажиц
50'
Т. Шунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Динамо
90'
+1
Замена
И. Цаллагов
️️️️
А. Ташаев
ГОЛ! 2:1!
Г. Балажиц
90'
+1
Желтая карточка
А. Фидлер
68'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
В. Ильин
66'
Желтая карточка
Д. Кулаков
64'
Замена
А. Фидлер
️️️️
П. Бумаль
51'
50'
ГОЛ! 1:1!
Т. Шунич
Пас отдал
А. Ташаев
46'
Замена
Н. Обольский
️️️️
А. Зотов
41'
Желтая карточка
С. Хольмен
Желтая карточка
Ю. Бавин
40'
Желтая карточка
П. Бумаль
32'
29'
Замена
А. Терехов
️️️️
И. Темников
ГОЛ! 1:0!
Г. Балажиц
Пас отдал
Н. Димитров
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
9
Георгий Чантурия
ПП
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
23
Чернов
6
Балажиц
15
Кулаков
20
Бумаль
94
Евсеев
40
Бавин
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
3-2-3-1-1
1
Шунин
11
Темников
8
Хольмен
44
Шунич
34
Козлов
18
Морозов
41
Сапета
23
Соснин
21
Зотов
88
Ташаев
48
Луценко
20
Бумаль
10
Фидлер
10
Фидлер
20
Бумаль
98
Ильин
9
Чантурия
9
Чантурия
98
Ильин
88
Ташаев
15
Цаллагов
15
Цаллагов
88
Ташаев
11
Темников
11
Терехов
11
Терехов
11
Темников
21
Зотов
9
Обольский
9
Обольский
21
Зотов
Остались в запасе
Урал
Динамо
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Вандерсон
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Вандерсон
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Урал - Динамо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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