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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Жирона
Эйбар - Жирона: обзор матча 21 декабря 2017
Эйбар
21.12.2017, четверг, 21:30
Испания. Примера, 17 тур
4 : 1
Завершен
Жирона
1'
Т. Инуи
10'
Шарлес
54'
Т. Инуи
90+2'
Х. Хордан
26'
Д. Тимор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Жирона
ГОЛ! 4:1!
Х. Хордан
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Т. Инуи
54'
30'
Желтая карточка
П. Маффео
26'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тимор
Желтая карточка
Д. Гарсия
25'
13'
Желтая карточка
Д. Тимор
ГОЛ! 2:0!
Шарлес
Пас отдал
Х. Анхель
10'
ГОЛ! 1:0!
Т. Инуи
Пас отдал
Х. Анхель
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
11
Адай
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
4-2-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
23
Арбилья
2
Капа
14
Дани Гарсия
19
Хордан
14
Инуи
12
Бебе
19
Кике
19
Шарлес
3-3-1-2-1
37
Буну
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
22
Рамальо
24
Маффео
24
Тимор
22
Мохика
24
Гарсия
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Эйбар
Жирона
13
Асьер Риесго
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
11
Адай
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
11
Адай
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Эйбар - Жирона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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