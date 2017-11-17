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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хельсингор - Хобро
Хельсингор - Хобро: обзор матча 17 ноября 2017
Хельсингор
17.11.2017, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Хобро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хельсингор - Хобро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хельсингор
Дания. Плей-офф, 6 тур
Хобро
4 : 1
30.04.2018
Хельсингор
Дания. Плей-офф, 5 тур
Хельсингор
0 : 0
22.04.2018
Силькеборг
Дания. Плей-офф, 4 тур
Хельсингор
1 : 0
17.04.2018
Орхус
Дания. Плей-офф, 3 тур
Орхус
2 : 1
13.04.2018
Хельсингор
Дания. Плей-офф, 2 тур
Хельсингор
0 : 1
08.04.2018
Хобро
Хобро
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
3 : 2
08.07.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 5 тур
Хобро
2 : 3
05.07.2020
Рандерс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
4 : 0
16.06.2020
Хобро
Информация о матче
Стадион:
ДС Арена
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