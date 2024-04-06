Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Иньеста может стать совладельцем датского клуба

    У «Хельсингора» планируется смена владельца в обозримом будущем.

    Мажоритарным акционером датского клуба может стать компания Never Say Never, сооснователем которой является Андрес Иньеста.

    Ожидается, что новый инвестор выкупит 85% акций «Хельсингора» примерно за 2 миллиона евро. Оставшиеся 15% останутся у нынешнего владельца Бо Хугаарда, который сохранит за собой должность директора клуба.

    • 39-летний Иньеста еще не завершил карьеру.
    • Сейчас он выступает за «Эмирейтс» из ОАЭ.
    • «Хельсингор» идет последним во 2-м дивизионе Дании.

    Новости по теме
    Реакция Иньесты на налоговое преследование в Японии
    Известен долг Иньесты перед японской налоговой 1
    Иньеста ответил, хочет ли он тренировать «Барселону»
    Источник: Tipsbladet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2024 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MazaiNN
    1712394247
    Нормальная игрушка и недорого.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+