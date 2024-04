Иньеста может стать совладельцем датского клуба

У «Хельсингора» планируется смена владельца в обозримом будущем.

Мажоритарным акционером датского клуба может стать компания Never Say Never, сооснователем которой является Андрес Иньеста.

Ожидается, что новый инвестор выкупит 85% акций «Хельсингора» примерно за 2 миллиона евро. Оставшиеся 15% останутся у нынешнего владельца Бо Хугаарда, который сохранит за собой должность директора клуба.