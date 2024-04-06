Иньеста может стать совладельцем датского клуба

У «Хельсингора» планируется смена владельца в обозримом будущем.
Мажоритарным акционером датского клуба может стать компания Never Say Never, сооснователем которой является Андрес Иньеста.
Ожидается, что новый инвестор выкупит 85% акций «Хельсингора» примерно за 2 миллиона евро. Оставшиеся 15% останутся у нынешнего владельца Бо Хугаарда, который сохранит за собой должность директора клуба.
- 39-летний Иньеста еще не завершил карьеру.
- Сейчас он выступает за «Эмирейтс» из ОАЭ.
- «Хельсингор» идет последним во 2-м дивизионе Дании.